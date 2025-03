Castraciones gratuitas en el barrio Bontempo

La Subsecretaría de Gestión Ambiental llevó a cabo castraciones este sábado 15 de marzo en el barrio Bontempo. El quirófano móvil atendió a las mascotas que fueron llevadas por sus dueños y otras captadas en la vía pública.

Los días miércoles y viernes el equipo de Sanidad Animal hizo un trabajo previo de rastrillaje puerta a puerta para detectar animales, priorizando canes hembras, para intervenir en este barrio.

Hoy recibieron a las mascotas en el predio lindero a la cancha del Club Olimpia y luego del mediodía hicieron capturas de animales. La coordinadora de Sanidad Animal Karina Oviedo explicó que “hay vecinos que no pueden traerlos por no poder manejar a sus mascotas o por falta de movilidad y perros domiciliarios o comunitarios que están en la vía pública. Es un problema no traerlos porque se reproducen en las calles, tienen crías y esto genera un círculo que no se termina”. Por ese motivo, se recorre el barrio en una camioneta con tres caniles para localizar a los animales ya visualizados en el rastrillaje y trasladarlos.

La intención de la gestión del intendente Pablo Carrizo, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambienta,l es focalizar el trabajo en los barrios periféricos con superpoblación canina con rastrillajes y capturas.