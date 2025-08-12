Casa de Teatro Patagonia celebra sus 50 años con el clásico “La Bolsa de Agua Caliente”

Este fin de semana, la reconocida agrupación teatral de Caleta Olivia presenta una doble función de la obra “La Bolsa de Agua Caliente”, dirigida por Jorge Montoya, en el marco de los 50 años de Casa de Teatro Patagonia. Las funciones se realizarán con capacidad reducida para garantizar una experiencia íntima y de calidad.

La Casa de Teatro Patagonia inicia los festejos por su 50° aniversario con el estreno de la obra “La Bolsa de Agua Caliente”, un clásico del teatro abierto argentino. La puesta en escena contará con dos funciones: viernes 15 de agosto y una adicional el sábado 16, debido a la gran demanda de entradas.

“El estreno estaba planificado para este viernes y se agotaron las entradas, pero como quedaron muchos con el deseo de participar, decidimos hacer una nueva función el sábado. La sala tiene capacidad para 60 butacas, pero se decidió trabajar con 40 para que todos puedan disfrutar la obra cómodamente”, explicó Patricia Sampaoli, integrante del elenco.

La propuesta no se limita a Caleta Olivia. “La idea es presentar esta pieza una vez por mes en la ciudad, pero también ya tenemos una invitación para el FESTESA en Piedrabuena, en octubre, y hay interés desde otras localidades de la región. Incluso esperamos llegar a Olavarría y La Plata”, agregó Sampaoli.

Por su parte, Susana Acrich, actriz con 27 años de trayectoria, destacó la relevancia de la obra: “La Bolsa de Agua Caliente es un clásico que estrenó Cacho Camino en 1987. Jorge Montoya, nuestro director, quiso elegir una pieza que formara parte de la historia de la Casa de Teatro Patagonia. Es un espectáculo con solo cuatro personajes, lo que lo hace más fácil de llevar de un lugar a otro”.

Acrich adelantó detalles de su papel: “En la obra interpreto a una suegra bastante dura con mi yerno, algo que en la vida real no me pasa, y me divierte mucho. Los cuatro personajes son distintos, pero a la vez muy comunes en la vida real, y cada uno tiene su momento para brillar”.

Las entradas pueden reservarse anticipadamente debido a la limitada capacidad de la sala.