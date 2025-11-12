Casa de Santa Cruz participó de la especial la conmemoración en la Escuela N°22

La Casa de Santa Cruz participó de la celebración por los 103 años de la Escuela N°22 “Provincia de Santa Cruz”, en la ciudad de Buenos Aires, con una destacada donación de libros, entregada por Valentina García Stur, jefa del Departamento de Turismo y Cultura.

Desde la institución provincial se llevó a la Escuela una colección que incluyó enciclopedias educativas, clásicos literarios y obras representativas de la identidad local.

Durante la ceremonia, se realizó la presentación de los abanderados y se entregaron medallas a la promoción 1975, que celebró las bodas de oro de su egreso. Además, se presentó el nuevo escudo de la institución, donde se destaca, al igual que en la bandera provincial, la emblemática imagen de El Chaltén.

Para concluir, los asistentes pudieron recorrer las instalaciones del colegio, donde los estudiantes organizaron una muestra con diversas temáticas, reflejando su creatividad y compromiso con la escuela.