EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Casa de Santa Cruz fue sede del preselectivo para el Pre Baradero

Compartir

El organismo provincial fue el escenario para la realización del preselectivo destinado a conformar la Delegación de Santa Cruz que competirá por un lugar en la Fiesta Nacional de la Música Popular de Baradero, evento que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires. 

Durante una intensa jornada de cinco horas, el espacio se colmó de música y danza, con la participación de artistas que se presentaron ante un distinguido jurado integrado por la Lic. Daniela A. Ortiz, el Prof. Roberto Oviedo y el Prof. José M. Prieto. 

La organización del evento estuvo encabezada por los profesores calafatenses Candela Acosta, delegada por Santa Cruz, y Martin Di Giacomo, subdelegado provincial. A lo largo de la jornada, el público pudo disfrutar interpretaciones de obras de destacados referentes del folklore patagónico como Hugo Giménez Agüero, Nahuen, Eduardo Guajardo y Rubén Patagonia, entre otros, además de canciones inéditas y presentaciones de danza y malambo. 

Desde la Casa de Santa Cruz destacaron que ser parte de este tipo de iniciativas forma parte de los compromisos del área de Turismo y Cultura y de la institución provincial con la comunidad artística santacruceña, en su misión de generar oportunidades y fortalecer la presencia de la cultura provincial en salas, espacios culturales, festivales y escenarios nacionales. 

Asimismo, se felicitó a los artistas que resultaron ganadores en cada rubro y que representarán a la provincia en la Final Nacional del Pre Baradero, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo: 

Ganadores por rubro 

Pareja de Zamba Tradicional y Pareja de Zamba Estilizada 
Francisco Maldonado y Cintia Santillán 

Canción Inédita 
“Esos Bancos de la Plaza” – Autor e intérprete: Víctor Flores 

Solista Instrumental y Solista de Canto Surero 
Jael Luján 

Solista de Malambo Norteño Masculino 
Francisco Maldonado 

Solista Vocal de Folklore 

Víctor Flores Miguel Antonio Benítez 

Dúo Vocal de Folklore Tradicional 
Carolina Curci y Valeria Agustina Curci 

Realizan taller sobre derechos de niñez para padres de alumnos del Jardín Maternal “Manitas Traviesas”

Allanamientos en Caleta Olivia por disparos con arma de fuego: secuestran una pistola 9 mm y un vehículo

Humor 10.03.2026

También