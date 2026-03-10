Casa de Santa Cruz fue sede del preselectivo para el Pre Baradero

El organismo provincial fue el escenario para la realización del preselectivo destinado a conformar la Delegación de Santa Cruz que competirá por un lugar en la Fiesta Nacional de la Música Popular de Baradero, evento que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires.

Durante una intensa jornada de cinco horas, el espacio se colmó de música y danza, con la participación de artistas que se presentaron ante un distinguido jurado integrado por la Lic. Daniela A. Ortiz, el Prof. Roberto Oviedo y el Prof. José M. Prieto.

La organización del evento estuvo encabezada por los profesores calafatenses Candela Acosta, delegada por Santa Cruz, y Martin Di Giacomo, subdelegado provincial. A lo largo de la jornada, el público pudo disfrutar interpretaciones de obras de destacados referentes del folklore patagónico como Hugo Giménez Agüero, Nahuen, Eduardo Guajardo y Rubén Patagonia, entre otros, además de canciones inéditas y presentaciones de danza y malambo.

Desde la Casa de Santa Cruz destacaron que ser parte de este tipo de iniciativas forma parte de los compromisos del área de Turismo y Cultura y de la institución provincial con la comunidad artística santacruceña, en su misión de generar oportunidades y fortalecer la presencia de la cultura provincial en salas, espacios culturales, festivales y escenarios nacionales.

Asimismo, se felicitó a los artistas que resultaron ganadores en cada rubro y que representarán a la provincia en la Final Nacional del Pre Baradero, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo:

Ganadores por rubro

Pareja de Zamba Tradicional y Pareja de Zamba Estilizada

Francisco Maldonado y Cintia Santillán

Canción Inédita

“Esos Bancos de la Plaza” – Autor e intérprete: Víctor Flores

Solista Instrumental y Solista de Canto Surero

Jael Luján

Solista de Malambo Norteño Masculino

Francisco Maldonado

Solista Vocal de Folklore

Víctor Flores Miguel Antonio Benítez

Dúo Vocal de Folklore Tradicional

Carolina Curci y Valeria Agustina Curci