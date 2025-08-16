Casa de la Juventud: Jóvenes crean bocetos para mural de prevención del suicidio

Con el lema “Cada corazón merece una oportunidad” se desarrolló hoy una “boceteada” en la Casa de la Juventud. Participaron adolescentes y jóvenes de la ciudad que trabajaron con el objetivo de generar una idea que permita pintar un mural con un mensaje positivo sobre la prevención del suicidio.

La Casa de la Juventud de Río Gallegos fue el escenario de un encuentro artístico y preventivo, donde adolescentes trabajaron en bocetos que serán la base de un mural con un mensaje de prevención del suicidio.

Cintya González, directora de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Pública del Municipio, explicó que la temática elegida para el mural es “el amor y el lazo con el otro”, buscando promover el valor de la vida a través de colores vivos y metáforas que no generen impacto negativo.



Los participantes recibieron consignas del profesor Gabriel Pérez, responsable de la Casa de la Juventud, para plasmar su creatividad en los bocetos. “La idea es que los chicos representen mensajes positivos y participen de un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje”, indicó González.

Un jurado compuesto por representantes de Salud y de la Casa de la Juventud seleccionará dos bocetos ganadores, cuyos autores recibirán materiales artísticos como premio y participarán junto a muralistas y grafiteros en la creación final del mural el próximo 10 de septiembre.



El evento contó con la presencia de adolescentes de distintas escuelas de la ciudad, acompañados por el área de Niñez y profesionales de Salud, que aprovecharon la jornada para reforzar la importancia de la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental.

González invitó a todos los jóvenes interesados a acercarse antes del cierre del evento, que se extenderá hasta las 18 horas, y destacó que los detalles del mural final se darán a conocer próximamente.



Testimonio de participante



Alfonsina, de 17 años y estudiante del Polivalente de Arte, puso en valor este tipo de propuestas y contó su experiencia participando del bocetaje para el mural de prevención del suicidio: “Nuestra profesora, Ana Copto, nos invitó a participar y estamos junto a varios compañeros, boceteando ideas para este mural que se realizará en unos meses. La intención es plasmar un mensaje positivo sobre la prevención del suicidio, sin usar demasiadas palabras, que se entienda a través de la imagen”, explicó.

Alfonsina compartió sus propuestas: “Tengo dos ideas conceptuales. Una es un abrazo, porque creo que un gesto tan simple como un abrazo, cuando alguien lo necesita, puede salvar una vida. La otra es un océano con un brazo tratando de ser salvado, como un grito de ayuda y búsqueda de salvación. Me parece que refleja muy bien lo que es intentar rescatar a alguien en un momento tan bajo y triste de su vida”.