Carta abierta de un graduado de la UNPA sobre el veto al financiamiento de las universidades

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD SANTACRUCEÑA

Con profunda conmoción producto del veto a la ley de financiamiento universitario N° 27.795 y en conmemoración del eterno descanso del maestro Domingo Faustino Sarmiento, padre de la educación Argentina y promotor de la ley

Nacional N° 1420. Quien ideo y trabajo incansablemente para promover la educación pública y gratuita; considerándola un pilar esencial para el progreso, desarrollo y la igualdad social.

La educación pública Argentina ha sido durante más de un siglo, una de las grandes llaves de movilidad social e integración cultural. No solo abrió puertas individuales, sino que construyo la idea misma de ciudadanía compartida.

Hoy, frente al desfinanciamiento sostenido y a la precarización de sus instituciones, se erosiona esa promesa histórica: la que el hijo de un obrero, un inmigrante o de un trabajador pudiera aspirar, gracias al estudio, a un destino diferente al que marcaban las urgencias de su origen.

Negar recursos a la escuela y a la Universidad pública no es un acto NEUTRO; es un modo de violencia silencioso. No hay expresión física de tortura, pero si un cerco invisible que margina a los sectores populares, impidiéndoles acceder a la formación que les permitiría ascender, cuestionar y transformar su condición social preexistente.

Ese deterioro sistemático al que se ve sometido la educación Argentina, aunque se presente como un mero “ajuste presupuestario” oculta en realidad un golpe al corazón mismo del pacto democrático: la idea de que el saber pertenece a todos y que el progreso individual se entrelaza con el bien común. Si la educación pierde su estatus de derecho y se convierte en un privilegio, el tejido social se desgasta y la esperanza de equidad se convierte en una promesa vacía.

Como hijo de la universidad pública, la cual en sus recinto a lo largo del tiempo no solo recibió conocimientos especializados en un área formativa sino que anido y construyo en mí una formación de calidad humana que me posibilito transformar mi realidad es que escribo, En una necesidad humana de reflexión impulsada por la necesidad de denuncia hacia las injusticias, que pretenden derrumbar el sueño de millones de compatriotas porque allí donde un pueblo aprende, también florece su capacidad de resistir, imaginar y ascender juntos hacia horizontes más justos, humanos y equitativos.

Con esta reflexión no pretendo destacar a luz de en una contienda partidista, lejos estoy de pretender reconocimientos personales. Es el anhelo de construir un futuro equitativo y justo el que llevo a inclinarme por ejercer mi profesión de Profesor y el mismo que moviliza mis facultades para invitar con estas palabras a toda la comunidad a ser defensores activos de la causa de la educación pública, que no es otra que la causa de la patria.

Prof. Villanueva Daniel O