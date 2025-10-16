“Carro La Familia”: sabor, tradición y buena atención detrás del complejo deportivo

El clásico Carro La Familia, conocido por su característico carrito amarillo, se ha convertido en un punto de encuentro obligado para quienes buscan buena comida, atención amable y ese sabor casero que distingue a los emprendimientos locales.



Ubicado justo detrás del complejo deportivo de Caleta Olivia, el carro abre sus puertas todos los días de 12 a 16 y de 19 a 01/02 hs, ofreciendo una amplia carta que incluye sánguches, hamburguesas, mariscos, papas, panchos y mucho más.



Con un ambiente familiar y un menú pensado para todos los gustos, “La Familia” se ganó el cariño de los vecinos y visitantes que cada día eligen su propuesta.



Desde el programa Centralizate y Frecuencia Patagonia 99.3 destacamos su buena onda, la calidad de sus productos y el acompañamiento constante que brindan a la audiencia, sumando sabor y alegría a la mitad de semana.