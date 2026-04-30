Carrizo: “Fue una reunión con muchas esperanzas para la producción”

El intendente de Caleta Olivia valoró la convocatoria del Gobierno de Santa Cruz y adelantó proyectos productivos clave para la localidad, como el desarrollo del turismo con avistaje de ballenas.

Luego de la reunión encabezada por el Gobierno de Claudio Vidal en el predio de Santa Cruz Puede S.A.U., el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, destacó el impacto positivo del encuentro para proyectar el crecimiento de las localidades.

“Fue una reunión muy importante, con muchas esperanzas en lo que tiene que ver con la producción en la provincia”, expresó.

El jefe comunal remarcó la importancia de recibir información de primera mano y compartir espacios con otros intendentes para fortalecer una agenda común.

Santa Cruz Puede: una herramienta clave para el crecimiento

Durante la jornada, Carrizo valoró el rol de la empresa estatal como motor para impulsar proyectos productivos en distintos puntos del territorio. “Nos llevamos un buen mensaje para transmitirle a cada una de las localidades”, señaló.

En ese sentido, destacó la posibilidad de trabajar articuladamente con el Gobierno provincial para generar oportunidades concretas de desarrollo económico.

Uno de los ejes principales planteados por el intendente fue el impulso al turismo como nueva matriz productiva para Caleta Olivia.

Entre las iniciativas se destaca: Desarrollo del avistaje de ballenas, el proyecto “Ciudad de las Ballenas”

“Es un proyecto muy ambicioso que estamos muy cerca de concretar”, afirmó Carrizo. La propuesta busca posicionar a la localidad como un destino turístico clave en la provincia, diversificando su economía.

Trabajo articulado con el Gobierno y mirada a futuro

Carrizo también resaltó el vínculo institucional con autoridades provinciales, incluyendo al gobernador y ministros presentes en el encuentro.

“Es importante que los funcionarios nos acerquen la realidad de la provincia y trabajemos en conjunto”, sostuvo.

En esa línea, destacó que la articulación con el Ejecutivo permite avanzar en áreas clave como: Educación, Salud, Seguridad y Producción.

Respuesta a las demandas y planificación a corto plazo

El intendente subrayó que uno de los objetivos centrales es dar respuestas concretas a las demandas de los vecinos, con una mirada de corto plazo. “Tenemos que trabajar en equipo para solucionar las necesidades de la comunidad”, afirmó.

La participación de intendentes como Carrizo refuerza una política del gobierno provincial que busca potenciar el desarrollo local con una visión integral y federal, donde cada localidad pueda proyectar su crecimiento en base a sus propios recursos y oportunidades.