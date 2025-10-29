Carrizo declaró la Emergencia Hídrica en Caleta Olivia

La medida busca optimizar el uso y la distribución del agua potable en medio de una crisis que se profundizó en las últimas semanas. Vecinos de distintos sectores realizaron cortes y protestas para exigir soluciones inmediatas.

El intendente Pablo Carrizo firmó el decreto que declara la Emergencia Hídrica en Caleta Olivia, con el objetivo de implementar medidas urgentes que permitan optimizar el uso y la distribución del agua potable en toda la ciudad.

La decisión fue tomada en un contexto crítico, ya que numerosos barrios no reciben suministro desde hace más de dos semanas, lo que derivó en un creciente malestar social. Durante la jornada del martes, vecinos se manifestaron en distintos puntos de la ciudad, bloqueando el acceso a los cargaderos de agua ubicados en el Barrio Bicentenario y en el Estadio Municipal, además de realizar un corte sobre el Acceso Norte de la Ruta Nacional N° 3.

Según informó el Ejecutivo local, la declaración de emergencia apunta a priorizar el acceso equitativo al recurso, fortalecer la coordinación entre las áreas municipales y los organismos provinciales, y promover el uso responsable y solidario del agua por parte de toda la comunidad.

“Juntos, trabajando con responsabilidad, podremos atravesar este momento crítico y cuidar entre todos el vital elemento”, expresó Carrizo tras la firma del decreto, destacando la necesidad de un compromiso colectivo para enfrentar la crisis.