Carrera y caminata saludable por la lucha contra el Cáncer de Mama

El Ministerio de Salud y Ambiente a través del Hospital Distrital Dr. Miguel Lombardich de Puerto San Julián tiene el agrado de invitar a toda la comunidad a participar de la 6ta edición de la Carrera/Caminata por Octubre Rosa, a realizarse el día sábado 04 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, en el estacionamiento del Hospital.

Esta iniciativa, que nació hace seis años, tiene como objetivo principal visibilizar la importancia de la detección precoz del cáncer de mama, promoviendo la consulta médica y el chequeo oportuno. A través de esta actividad, se fomenta además la socialización, la práctica de actividad física y la alimentación saludable, pilares fundamentales del autocuidado que contribuyen a reducir la incidencia y el impacto de esta enfermedad.

La organización cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto San Julián, el Honorable Concejo Deliberante, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), organizaciones deportivas, proveedores y comerciantes locales, quienes hacen posible que este evento sea un espacio de encuentro, participación y compromiso comunitario.

En cada edición, participan entre 150 y 200 personas. La inscripción incluye obsequios para los asistentes, medallas para los tres primeros puestos de las categorías competitivas, sorteos con premios donados por comercios locales y actividades recreativas para toda la familia.

Se invita a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de concientización, salud y solidaridad. Habrá carrera de 5k y 10k y una caminata libre para quienes quieran acompañar.

Importante: para participar deberás colaborar con la donación de útiles escolares (marcadores para pizarra, temperas, afiches, cintas, hojas canson, brochas, pinceles, resma de hojas, papel crepe etc.) que serán destinados a la Escuela Nº12.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH0l0fY-FZrH29uscxpUNrd7tDlDwNMtZ4e3oVWORN3qsLxA/viewform