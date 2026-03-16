Carlos Aparicio: “La inseguridad es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos”

Luego del veto a la ordenanza que declaraba la emergencia en seguridad en Caleta Olivia, el concejal Carlos Aparicio expresó su preocupación por la situación que atraviesan los barrios y sostuvo que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales reclamos de los vecinos.

El debate por la seguridad volvió a instalarse en la agenda pública de Caleta Olivia tras el veto total del Intendente a la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante que declaraba la emergencia en seguridad en la ciudad.

La iniciativa, aprobada durante la Sesión Ordinaria N° 624, a fines del año pasado y proponía declarar la emergencia por el término de 180 días con el objetivo de reconocer la gravedad de la situación y habilitar herramientas institucionales que permitieran fortalecer las políticas de prevención y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

En ese contexto, el concejal Carlos Aparicio expresó su postura frente a la decisión del Ejecutivo y remarcó la necesidad de no minimizar una problemática que preocupa a gran parte de la comunidad.

“La inseguridad es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos. Todos los días escuchamos relatos de robos, situaciones de violencia y hechos que generan miedo e incertidumbre en los barrios”, sostuvo.

Además, señaló que la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante no pretendía interferir en las competencias provinciales en materia de seguridad, sino reconocer una situación que requiere atención urgente y una mayor articulación entre las instituciones.

“La seguridad es una responsabilidad que debe abordarse de manera conjunta. El municipio tiene herramientas en materia de prevención, ordenamiento del espacio público, iluminación, controles y monitoreo urbano que pueden contribuir a mejorar la situación”, señaló Aparicio.

En este contexto, también destacó que el debate no debe quedar limitado a cuestiones administrativas o jurídicas, sino que debe enfocarse en la realidad cotidiana que atraviesan las y los vecinos de la ciudad.

“Negar la emergencia no cambia lo que está pasando en los barrios. Los vecinos sienten que la inseguridad crece y esperan respuestas concretas de quienes tenemos responsabilidades públicas”, afirmó.

En ese sentido, Aparicio planteó que el desafío es avanzar en políticas que fortalezcan la presencia del Estado y promuevan una mayor coordinación con la Provincia para prevenir los hechos delictivos y recuperar la tranquilidad en los espacios públicos.

“La seguridad es la posibilidad de que una familia pueda caminar tranquila por su barrio, que un comerciante pueda trabajar sin miedo y que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en una ciudad más segura”, cerró.