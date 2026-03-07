Cárdenas: “Trabajar de manera federal con las localidades es lo que nos impulsa como Gobierno”

Con una intensa agenda de trabajo junto a referentes del interior provincial, la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, realizó un repaso de las distintas reuniones y gestiones llevadas adelante durante las últimas semanas, en el marco de la planificación de acciones para la temporada invernal y de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Claudio Vidal en diversas localidades de la provincia.

Al respecto, la titular de la cartera Social reflexionó sobre la importancia de fortalecer el trabajo articulado con referentes territoriales de toda Santa Cruz, destacando especialmente la labor conjunta con los coordinadores del Gobierno provincial en las localidades de la zona centro y norte.

“Hace casi dos semanas, nuestra directora de Organizaciones Sociales, Claudia Quinchaman, estuvo trabajando con merenderos de Caleta Olivia, con una muy buena recepción por parte de las organizaciones. En este sentido quiero destacar y agradecer el acompañamiento de Javier Aybar, responsable de la coordinación de Gobierno en la localidad”, expresó.

Asimismo, Cárdenas puso en valor la articulación permanente con el equipo territorial encabezado por Etelvina Rojas y las directoras de los Centros Integradores Comunitarios (CIC), quienes esta semana mantuvieron reuniones de trabajo en Río Gallegos junto al equipo de la Secretaría de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, a cargo de Cecilia Cortés.

En esa misma línea, la ministra destacó las instancias de capacitación y actualización destinadas a los equipos territoriales por parte de las áreas de Políticas Alimentarias y de Energía Santa Cruz, orientadas a optimizar la implementación de los distintos programas sociales. “La semana pasada se realizó una actualización por parte de Energía Santa Cruz y hoy con los equipos responsables de Tarjeta Social, lo que permite mejorar la atención a los titulares de derecho”, señaló.

Continuando con la agenda institucional, Cárdenas detalló que en los últimos días mantuvo reuniones con distintos referentes del interior provincial. “Estuve reunida con el diputado de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, con quien mantenemos una comunicación permanente respecto a las necesidades de la localidad; también con el coordinador de Comandante Luis Piedra Buena, Adrián Suárez, y con el coordinador de Pico Truncado, Sebastián Santillán”.

En este contexto, la ministra también destacó la firma de un acuerdo con el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, destinado a fortalecer el desarrollo del deporte en la localidad. “Creo que trabajar de manera federal con las localidades es lo que nos impulsa como Gobierno”, afirmó.

Finalmente, Cárdenas puso en valor el trabajo de los equipos responsables de la implementación del convenio con Distrigas S.A., que garantiza la ampliación de la red de gas y el acompañamiento a familias que utilizan garrafas. En este marco, los equipos de los CIC se encuentran realizando relevamientos territoriales en distintos barrios para identificar a las familias que requieren acompañamiento durante la temporada invernal.

“Los equipos de los CIC están recorriendo los barrios para actualizar los relevamientos de familias en situación de vulnerabilidad y acompañarlas durante el invierno, una prioridad que siempre está en la agenda del gobernador Claudio Vidal. La presencia territorial es una política pública fundamental para nuestra gestión”, concluyó.