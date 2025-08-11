Cárdenas: “Nuestro trabajo es brindar respuestas inmediatas en el territorio”

Así lo afirmó la Ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, durante el nuevo operativo del Plan Invernal en Río Gallegos realizado este domingo. Este importante despliegue territorial en distintos barrios de la capital fue encabezado por la ministra Luisa Cárdenas, junto a la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, y su equipo de trabajo, con la colaboración del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y Vialidad Provincial.

Durante la jornada se realizó la entrega de leña a familias de los barrios Los Lolos; Madres a la Lucha; Bicentenario 1, 2 , 3 y 4; 22 de Septiembre; y barrio Santa Cruz. También se entregó ropa de abrigo para afrontar las bajas temperaturas. La mayoría de los domicilios visitados habían sido relevados previamente y otros respondieron a solicitudes recibidas a través de los canales dispuestos para la logística del plan.



La ministra Cárdenas destacó la coordinación y articulación interinstitucional en cada operativo: “Nuestro trabajo es brindar respuestas inmediatas en territorio; y personalmente me parece fundamental dialogar con los titulares y atender de primera mano esas necesidades y urgencias. De eso se trata nuestra gestión: estar cerca de las familias. Ese contacto directo nos permite accionar de manera urgente, tal como lo hace cada uno de nuestros promotores territoriales, que conocen a las familias y titulares”.



Consultada sobre el alcance del Plan Invernal en el interior provincial, la funcionaria puso en valor el trabajo de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y de las áreas de Gestión e Integración Territorial en las localidades que no cuentan con un CIC provincial.



En este sentido, destacó una de las incorporaciones más importantes en materia logística: “Ahora contamos con nuestro camión, que nos permite tener un mayor alcance con recursos propios. Para nosotros como Ministerio, representa un gran avance para brindar respuestas más inmediatas. Por ejemplo, ya enviamos insumos invernales y módulos a Puerto San Julián, que serán entregados por nuestro equipo en esa localidad. Es un gran logro que tiene que ver con el compromiso del gobernador Claudio Vidal”.