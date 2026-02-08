Cárdenas: “Necesitamos estar cerca de los vecinos y llevar las políticas sociales al barrio”

Así lo manifestó la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, en el marco de esta iniciativa del gobernador Claudio Vidal que volvió a desplegarse este domingo en el barrio San Benito de Río Gallegos, con una jornada marcada por la alta concurrencia, el acceso directo a programas sociales, servicios esenciales y propuestas recreativas.

En el marco de una nueva edición de Viva Barrio-Somos Comunidad, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz desarrolló durante este fin de semana una amplia agenda de actividades comunitarias en la Escuela Provincial de Educación Primaria N°91 Papa Francisco, acercando políticas públicas y servicios a vecinas y vecinos del sector.

La ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, recalcó la importante participación de la comunidad. “Ayer hubo mucha cantidad de personas que se acercaron para realizar consultas, utilizar el Registro Civil Móvil y acceder a los programas del Ministerio. Hoy también seguimos hasta las 19:00hs., con el Vacunatorio Móvil y distintas propuestas”, señaló.

Cárdenas remarcó la diversidad de actividades desarrolladas y la presencia de familias de todas las edades. “Hubo mucha concurrencia de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Se realizaron clases de gimnasia, actividades recreativas, espectáculos musicales y espacios para emprendedores, lo que permitió que las familias puedan pasar una linda tarde en el barrio”, expresó.

Asimismo, subrayó el valor del trabajo articulado entre los distintos organismos provinciales. “Es el primer evento en el que trabajamos todos los organismos juntos. Queríamos empezar por este populoso barrio, que ha crecido en poco tiempo. Es importante estar cerca de todos los vecinos. Esperamos que sea el primero de muchos más”, sostuvo, al tiempo que confirmó que la propuesta será replicada en otros sectores de Río Gallegos y en otras localidades de la Provincia.

En ese sentido, agradeció especialmente al gobernador Claudio Vidal. “Quiero agradecerle al gobernador, que nos permite llegar con estas políticas públicas a todos los barrios, y también a todos los organismos que se sumaron y trabajaron de manera conjunta”, afirmó.

Desde el área de Deporte y Recreación, el subsecretario Gonzalo Mancilla destacó el carácter comunitario del programa. “Viva Barrio llegó para quedarse. Es una jornada territorial que el gobernador nos pidió a todos los ministerios, para acercar programas, actividades recreativas y deportivas a los vecinos. La participación fue activa y muy positiva”, indicó, y adelantó que el programa recorrerá distintos puntos de la provincia a lo largo del año.

Por su parte, el secretario de Economía Social, Alberto Parson, valoró el espacio generado para los emprendedores locales. “El balance es más que exitoso. Los vecinos participaron, recorrieron los estands y acompañaron a los emprendedores de la economía social. Para nosotros es fundamental estar cara a cara con la comunidad y acercar estos espacios al barrio”, manifestó.

Viva Barrio – Somos Comunidad se consolidó como una política pública integral, que promueve el acceso a derechos, el acompañamiento social y la participación comunitaria, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial de llevar el Estado al territorio.