Cárdenas destacó el éxito de “Mayores en Movimiento” y su relevancia para la promoción de una vejez activa como saludable

La ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, compartió una jornada junto a integrantes del segundo contingente de la Colonia de Verano “Mayores en Movimiento”, en el marco de una visita institucional a Casa de Gobierno, donde los participantes recorrieron espacios fundamentales para la vida democrática e institucional de la provincia de Santa Cruz.

La actividad contó con el acompañamiento de la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, y de integrantes de la Secretaría de Estado de Turismo, y el equipo de protocolo del Gobierno Provincial, quienes formaron parte del recorrido por el emblemático edificio histórico.

En este contexto, la titular de la cartera social destacó el trabajo que viene desarrollando el equipo de la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, subrayando la diversidad de propuestas que integran el programa. Las mismas incluyen actividades recreativas y saludables, visitas a espacios culturales y jornadas al aire libre, promoviendo el bienestar integral de las personas mayores.

“Realmente estoy muy contenta de que estén disfrutando esta visita a nuestra casa, la casa de todos los santacruceños. Es una casa que está abierta para todos. Quiero resaltar el trabajo de todo este maravilloso equipo que forma nuestra área de adultos mayores”, expresó la ministra Cárdenas.

Asimismo, remarcó la importancia de generar y sostener espacios que promuevan una vejez activa y saludable, entendiendo que los derechos de las personas mayores constituyen un eje prioritario de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Claudio Vidal, con una mirada integral, inclusiva y de cercanía territorial.

La jornada concluyó con el cierre del recorrido en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde la ministra Luisa Cárdenas y la ministra Soledad Boggio acompañaron al contingente, reafirmando el compromiso del Estado Provincial con el acompañamiento, la participación y el reconocimiento de las personas mayores como protagonistas activos de la comunidad.