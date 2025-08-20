Capacitan a personal de recursos humanos para la certificación de servicios a través de la plataforma GDE

La Caja de Previsión Social (CPS), junto a la Jefatura de Gabinete y el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, llevó adelante la capacitación en Proceso de Certificación Oficial de Servicios para personal de Recursos Humanos.

En las instalaciones del Centro de Capacitación Minero Energético, ayer y hoy, la Secretaría de Modernización, con la Subsecretaría de Fortalecimiento del Empleo Público y la Caja de Previsión articularon para la ejecución de una formación en Gestión Documental Electrónica (GDE), apuntando a la eficiencia en la ejecución de trámites y despapelización del Estado.

El gerente general de la CPS, Pablo Pérez, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, explicó que iniciaron la capacitación para certificar servicios a través de la plataforma GDE, buscando modernizar y agilizar trámites digitales, mejorando la transparencia y eficiencia para trabajadores y jubilados.

Sobre esta propuesta, el funcionario afirmó: “La idea es poder hacer a través de la plataforma GDE la certificación oficial de servicios de todos los trabajadores que pertenecen al ámbito provincial, municipal y las Comisiones de Fomento, lo cual es un avance significativo”.

El gerente Pérez contó que desde finales del año pasado la CPS viene aplicando el GDE y subrayó: “Nuestra idea es no solamente implementar de manera significativa la agilidad y la eficiencia en los trámites, sino también lo que brinda la herramienta GDE que es la transparencia en cada uno de los trámites. Ahora estamos implementando la parte de reconocimiento de servicios de manera totalmente digital”.

La indicación desde Presidencia es “hacer los expedientes digitales y generar una eficiencia y una trazabilidad de cada uno de los expedientes, y generar una agilidad para el ciudadano en cada una de las solicitudes que tiene en Caja de Previsión”, marcó.

En la capacitación estuvieron presentes agentes públicos del Ministerio de Seguridad, del ISPRO, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía, el Consejo Agrario, la Caja de Previsión, entre otros.

Vale sostener que, acompañaron la ejecución de la capacitación, la presidenta de la CPS, Belén Elmiger; la ministra Secretaría General de la Gobernación, María Cecilia Borselli; y el secretario de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica, Jorge Andrés Porto.