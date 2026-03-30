Capacitan a 80 efectivos policiales en control vehicular y confección de actas en Cañadón Seco

La formación, impulsada por el Ministerio de Seguridad junto a la Subsecretaría de Transporte, se desarrolla de manera presencial y apunta a fortalecer las tareas de fiscalización en rutas nacionales y provinciales.

En el marco de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Producción, Comercio e Industria y el Ministerio de Seguridad, se dio inicio a un programa de capacitación destinado al personal policial en materia de control vehicular terrestre, habilitaciones y confección de actas. La actividad se lleva a cabo en el auditorio de la localidad de Cañadón Seco, bajo modalidad presencial, durante los días 30 y 31 del corriente mes y el 1° de abril.

La capacitación es dictada por personal de la Subsecretaría de Transporte y aborda el control de vehículos de transporte de cargas y pasajeros, así como la elaboración de actas ante infracciones contempladas en la Ley Provincial N° 799/73, su reglamentación mediante Decreto 364/91 y la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Durante la apertura estuvieron presentes el director de Conectividad Terrestre, Fabián Kuc; el director de la Dirección General Regional Norte, comisario mayor José Britos; y el jefe del Departamento de Unidades Operativas Camineras Zona Norte, comisario inspector Maximiliano Moreno.

Al finalizar la instancia formativa, los participantes serán evaluados de manera teórica y práctica, lo que les permitirá obtener la habilitación como agentes de control y fiscalización.

El programa está dirigido a efectivos de distintas dependencias de la zona norte, incluyendo la Dirección General Regional Norte, comisarías de Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo, la Subcomisaría Koluel Kaike, el puesto de control de acceso norte de Caleta Olivia, las Unidades Operativas Camineras Tehuelches, Cabo Linares y Ramón Santos, así como la División de Operaciones Rurales de Caleta Olivia y sus dependencias. En total, participan 80 efectivos entre oficiales superiores, jefes y personal subalterno.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la continuidad de estas instancias de formación y perfeccionamiento, orientadas a fortalecer las tareas preventivas y de control en rutas nacionales y provinciales de toda la provincia de Santa Cruz.