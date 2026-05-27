Capacitaciones gratuitas con certificación nacional: comenzaron dos programas de formación laboral en el InSET

La Municipalidad de Caleta Olivia , a través de la secretaría de Desarrollo Social, dio inicio a una nueva edición de los programas “La identidad visual se construye” y “Políticas laborales y organizacional”, destinados a fortalecer herramientas para la inserción laboral y el desarrollo emprendedor de la comunidad. Las propuestas se desarrollan en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 43, donde también funciona el InSET.

En este contexto, la supervisora de políticas laborales y gestión comunitaria, Francisca Gil, destacó que esta iniciativa se lleva adelante por tercer año consecutivo mediante un trabajo articulado entre la Supervisión de Políticas Laborales de Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET).

“Este año incorporamos una nueva modalidad, con temáticas renovadas y una gran convocatoria de alumnos que decidieron inscribirse a estas capacitaciones”, expresó Gil, al tiempo que explicó que las propuestas están orientadas tanto a quienes buscan potenciar su currículum vitae para el mundo laboral como a emprendedores que desean fortalecer la identidad visual de sus proyectos.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la institución educativa. En este sentido, señaló que desde la Supervisión de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria se realiza la difusión e inscripción de los participantes, mientras que el InSET se encarga del dictado de las capacitaciones y de la certificación correspondiente, la cual posee validez nacional.

Por otra parte, informó que continúan abiertos los cupos para ambas propuestas debido a la incorporación de dos comisiones por programa, e invitó a la comunidad a sumarse a estas herramientas formativas gratuitas. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página de Desarrollo Social o mediante el enlace disponible en las redes de la Supervisión de Políticas Laborales.

Finalmente, Gil resaltó la importancia de aprovechar este tipo de espacios de formación, especialmente en un contexto donde el emprendedurismo representa una fuerte alternativa de empleabilidad, e invitó a los vecinos a acercarse y realizar consultas sobre los programas disponibles.