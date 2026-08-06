Capacitación sobre emociones y discapacidad fortaleció el acompañamiento a familias e instituciones

La Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante durante la tarde de este miércoles 5 de agosto una capacitación denominada «Emociones y Discapacidad» en el SUM del CIC Centenario.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, estuvo destinada a integrantes, talleristas y familias de la Fundación Construyendo Sueños, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio sobre el acompañamiento emocional a las personas con discapacidad.

El director de Derechos Humanos, Lic. Diego Funes, fue el encargado de desarrollar la jornada, donde abordó distintas herramientas para fortalecer la comprensión, la inclusión y el acompañamiento desde una mirada basada en los derechos humanos.

«Estos espacios permiten reflexionar sobre la importancia de reconocer las emociones y comprender cómo influyen en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y de sus familias. Hablar de inclusión también implica generar ámbitos de escucha, respeto y empatía», expresó.

Asimismo, destacó el valor del trabajo articulado entre el Municipio y las organizaciones de la comunidad.

«Es muy importante poder trabajar junto a instituciones como la Fundación Construyendo Sueños, que diariamente realizan una enorme tarea de acompañamiento. Desde el Estado debemos continuar promoviendo capacitaciones que fortalezcan esas herramientas y generen nuevas oportunidades de aprendizaje», señaló.

Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias, inquietudes y reflexionaron sobre distintas situaciones vinculadas al acompañamiento emocional, promoviendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

Finalmente, Funes agradeció el compromiso de quienes participaron de la capacitación y remarcó la importancia de continuar desarrollando este tipo de iniciativas.