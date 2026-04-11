Capacitación sobre calefacción segura convocó a técnicos y organismos en Caleta Olivia

Con una amplia participación, se realizó el taller “Calefactores limpios, invierno seguro”, una iniciativa conjunta entre el Municipio, Bomberos, Distrigas y el Colegio de Técnicos Zona Norte.

En el marco de acciones orientadas a la prevención durante la temporada invernal, se llevó a cabo en Caleta Olivia el taller denominado “Calefactores limpios, invierno seguro”, impulsado por la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, a través de la Supervisión de Formación Profesional del Municipio.

La actividad contó con la participación de la División Bomberos de la Provincia de Santa Cruz, Distrigas Caleta Olivia y el Colegio de Técnicos Zona Norte, que se sumó a la iniciativa con la presencia del técnico MMO Martín Bayón como disertante, además de la colaboración de profesionales locales como Rosana Paredes, Carlos Villagrán y Luis Aguilar.

Durante la jornada, desarrollada en las instalaciones del gremio de Luz y Fuerza, se abordaron aspectos vinculados al uso seguro de artefactos de calefacción, incluyendo normativas vigentes y situaciones habituales de intervención técnica. La exposición de Bayón fue uno de los ejes centrales del encuentro.

Los participantes destacaron el trabajo articulado entre las distintas instituciones, subrayando que la cooperación permite avanzar en acciones de prevención y asesoramiento a la comunidad. En ese sentido, valoraron la labor de las áreas municipales, Bomberos y Distrigas.

El evento contó con una importante convocatoria, con la presencia de técnicos matriculados de la localidad y la región, así como asistentes de otras instituciones, quienes colmaron el salón durante toda la jornada.