Capacitación para delegaciones de la Caja de Previsión Social: fortalecimiento y modernización del trabajo previsional

Durante dos jornadas, trabajadoras y trabajadores de las 14 delegaciones de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz participaron de una capacitación orientada a unificar criterios de gestión y profundizar los nuevos circuitos administrativos de trámites previsionales.

El encuentro, desarrollado en la sede de Mariano Moreno 576 de Río Gallegos, reunió a 25 agentes de toda la provincia en el marco del proceso de modernización y fortalecimiento institucional que impulsa la Caja.

La presidenta del organismo, María Belén Elmiger, destacó que esta instancia de encuentro presencial “permite fortalecer el trabajo que cada delegación realiza en su localidad y consolidar un sistema previsional moderno, ágil y cercano a las y los beneficiarios”.

“Si bien venimos transmitiendo esto por medios digitales como Zoom o Meet, yendo a las delegaciones, nos parece importante tener estas reuniones con todos juntos”, señaló la titular del área. El encuentro no solo permite evacuar dudas, sino también que los participantes “vean con sus propios ojos y presencien cómo es el proceso real en sede central para el otorgamiento de beneficios y los reconocimientos de servicio”.

Temas centrales y asistencia federal

La jornada ofreció un panorama integral sobre el otorgamiento de beneficios previsionales, incluyendo Jubilaciones Ordinarias y por Invalidez, Pensiones y Retiros Policiales, así como la aplicación práctica de los nuevos circuitos administrativos y el inicio de expedientes digitales a través del sistema de Gestión de Expedientes (GDE).

Además, se abordó en detalle el Artículo 90 de la Ley Previsional, que permite acortar los plazos de acceso al beneficio jubilatorio, una temática solicitada por las propias delegaciones.

También se desarrollaron capacitaciones sobre Seguros, Compras en la Administración Pública Provincial y una charla-taller sobre tabaquismo, cáncer de mama y emociones, en el marco de las actividades del Mes Rosa.

El encuentro contó con la participación del secretario técnico permanente del Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES), Daniel Elías, quien viajó desde Buenos Aires para compartir el panorama nacional de las cajas previsionales y acompañar el proceso de modernización que lleva adelante la CPS Santa Cruz.