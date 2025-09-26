Capacitación en “Fortaleza y Liderazgo Operativo en la Seguridad”



El Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Capacitación, Formación y Programas de Seguridad, con el acompañamiento en rol de invitada la Secretaría de Estado de Culto, llevó adelante la jornada “Fortaleza y Liderazgo Operativo en la Seguridad: Programa integral de resiliencia, trabajo en equipo y habilidades socioemocionales”.



La capacitación estuvo dirigida a personal del Ministerio de Seguridad, la Policía de Santa Cruz, el Servicio Penitenciario, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Protección Civil.



La actividad fue dictada por Alcaide Licenciada en Psicopedagogía y Especialista, Karen Subirá, quien desarrolló ejes fundamentales orientados a:



Prevenir el desgaste psicológico y fortalecer el bienestar integral.



Desarrollar habilidades de regulación emocional y comunicación efectiva en entornos jerárquicos.



Promover la resiliencia y la recuperación frente a situaciones críticas o traumáticas.



Potenciar el liderazgo colaborativo y el trabajo en equipo.



El propósito central fue cuidar a quienes cuidan, brindando recursos para afrontar el estrés prolongado, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones acertadas en escenarios de alta exigencia. Asimismo, se buscó reforzar la cohesión de los equipos y favorecer la resolución colaborativa de conflictos.



Desde la cartera de Seguridad se destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de formación integral que aporten herramientas prácticas y humanas, indispensables para mejorar el desempeño operativo, fortalecer la salud emocional y acompañar a las fuerzas en su labor cotidiana al servicio de la comunidad.