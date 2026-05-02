Capacitación en empleabilidad juvenil: cerca de 50 jóvenes participan de la propuesta municipal

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa y formación laboral dio inicio a una capacitación de empleabilidad juvenil destinada a brindar herramientas prácticas y conocimientos vinculados al mundo laboral actual. La propuesta cuenta con una importante participación de jóvenes de la comunidad y se desarrolla en modalidad de módulos semanales.

La secretaria del área, licenciada Andrea Bayón, explicó que la capacitación se realiza junto a una consultora especializada y tiene como objetivo fortalecer tanto las habilidades técnicas como las habilidades blandas de quienes buscan insertarse laboralmente.

“Estamos trabajando con una consultora que está brindando una capacitación para mejorar todas las habilidades a la hora de hacer una presentación en la búsqueda de empleo”, señaló.

En este sentido, destacó la participación activa de los asistentes y remarcó la importancia de brindar herramientas concretas en un contexto laboral cada vez más exigente. “Muchas veces los jóvenes tienen pocas herramientas para llevar adelante su currículum o sienten incertidumbre sobre cómo presentarse ante el ámbito laboral actual”, expresó.

La funcionaria indicó además que cerca de 50 jóvenes participan activamente de esta primera etapa de formación, enmarcada en cinco módulos que se desarrollan los sábados por la mañana. Las jornadas incluyen instancias teóricas y prácticas, simulaciones de entrevistas, trabajos grupales y dinámicas participativas.

Bayón valoró especialmente el compromiso de los participantes y calificó la convocatoria como “exitosa”, teniendo en cuenta el interés demostrado por los jóvenes en capacitarse y mejorar sus oportunidades laborales.

Finalmente, adelantó que, una vez concluida esta primera instancia, el municipio proyecta avanzar con una segunda etapa de capacitación abierta a más integrantes de la comunidad, reafirmando el compromiso de continuar generando espacios de formación y acompañamiento para el desarrollo laboral local.