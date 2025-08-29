“Capacidades que Inspiran”: Desarrollo Social presentó una jornada para valorar la diversidad

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria a cargo de Francisca Gil, llevó adelante la primera edición de la jornada “Capacidades que Inspiran”, un espacio destinado a promover la inclusión, la autonomía y el desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes.

La secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, subrayó que “trabajamos para que cada persona y su familia sepan que no están solas. La salud, la educación, el deporte, el arte y las redes de apoyo son pilares de autonomía e integración social”.

La propuesta contó con el acompañamiento en la organización de la senadora nacional Natalia Gadano, quien además hizo llegar un mensaje en el que expresó: “las personas con capacidades diferentes nos enseñan cada día que la verdadera fortaleza está en la resiliencia y en la capacidad de superarse. Este tipo de encuentros son fundamentales para fortalecer al municipio y construir una provincia con igualdad de oportunidades para todos y todas”.

También participaron el secretario de Deportes y Cultura, David Jones; la Fundación Flota Amarilla Solidaria; especialistas, deportistas y vecinos que compartieron experiencias y testimonios transformadores en cinco bloques temáticos: inclusión y acompañamiento integral; kinesiología y salud deportiva; superación académica y profesional; excelencia deportiva; y arte, sonido y terapia.

Entre los oradores destacados estuvieron la Dra. Gabriela Marti, el Lic. Facundo Yerio, la Dra. Ximena Vera, la deportista Liliana Méndez y el musicoterapeuta Lic. RalfNiedenthal, quien cerró el encuentro con una experiencia interactiva que mostró el poder de la música como puente de comunicación y desarrollo personal.

Con una gran participación de trabajadores municipales, provinciales y nacionales la jornada se consolidó como una política pública inspiradora, impulsada por la gestión del intendente Pablo Carrizo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que reafirma el compromiso de construir una ciudad más justa, inclusiva y solidaria.