Cañadón Seco se prepara para vivir la 14° edición del Festival “Cultura y Tradición”

El Director de Cultura, Gerardo Humphreys, adelantó detalles del evento que reunirá a artistas regionales y servirá además para apoyar económicamente a los representantes locales del Pre-Cosquín y Pre-Laborde. La jornada será gratuita y se extenderá desde el mediodía hasta la noche.

El Director de Cultura de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Gerardo Humphreys, confirmó que este fin de semana se realizará la 14° edición del Festival “Cultura y Tradición”, un evento que vuelve a celebrarse en un contexto económico complejo. “Hoy hay otras prioridades, en la parte económica no se la está pasando bien, pero por suerte se pudo conversar con artistas regionales para concretar esta nueva edición”, expresó.

Humphreys destacó que la propuesta tendrá un formato “tipo peña”, con actividades desde el mediodía hasta la noche. Además, subrayó que la iniciativa busca acompañar económicamente a los artistas que representarán a la región en el Pre-Cosquín y el Pre-Laborde. “Surgió esta idea para ayudarlos a solventar los gastos de esos viajes”, explicó.

La jornada comenzará a las 13 horas con el acto institucional y la presentación de la Orquesta de Cañadón Seco. También participará el Coro Polifónico de Comodoro Rivadavia, encargado de interpretar el Himno Nacional y ofrecer una breve muestra de su repertorio anual.

El festival contará con la presencia de Ballet Tierra Mística de Pico Truncado, Lina Mancera, Ballet Quienenquén, Julieta Díaz, Edhucar, Romina Sides, Melodía Norteña, Camila Pintos, Javier García y Luciana Enríquez, Daniela Vallejos, Tierra y Viento, Ballet de Adultos Raíces, Jorge y Nicolás Villagra, El Entrevero Malambo, entre otros artistas de la zona. Además, se presentará Noelia Barrionuevo, campeona nacional de Malambo, quien llegará desde Pico Truncado.

Humphreys invitó a toda la comunidad a participar de una propuesta “totalmente gratuita”, remarcando que el cachet de los artistas tendrá como fin ayudar a cubrir los gastos de sus próximas presentaciones nacionales. “Es un lindo espectáculo para invitar a la gente”, concluyó.