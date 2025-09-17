Cañadón Seco se prepara para la segunda edición de la Feria del Libro

Con más de 25 expositores y una amplia agenda de actividades culturales, la localidad vivirá este fin de semana una nueva edición de la Feria del Libro, que contará con presentaciones, talleres y muestras artísticas. La apertura será el viernes a las 10:30 en la Proveeduría Cultural “Jorge Marcelo Soloaga”.

La segunda edición de la Feria del Libro en Cañadón Seco se llevará adelante este viernes con una variada propuesta que busca acercar la literatura y la cultura a la comunidad. El evento se desarrollará en las instalaciones de la Proveeduría Cultural “Jorge Marcelo Soloaga”, donde se utilizarán todos los espacios para recibir a los expositores y al público.

El subdirector de Cultura de Cañadón Seco, Gerardo Humphreys, destacó la importancia de la iniciativa:

“Venimos trabajando arduamente y estamos muy contentos de poder recibir a tantos libreros y expositores. Vamos a tener también stands de manualeros y los esperamos este viernes en el acto de apertura institucional a las 10:30 de la mañana. Habrá muchas presentaciones de libros, y nuestros protagonistas serán los niños, que van a mostrar lo que se hace en los talleres culturales”.

Humphreys también resaltó que la feria contará con 25 expositores, incluyendo a vecinas de Cañadón Seco que mostrarán producciones vinculadas al arte y la cultura popular. Además, recordó que el evento será con entrada libre y gratuita para toda la comunidad y los visitantes de localidades cercanas como Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras.

Por su parte, Andrea Vera, directora de Ceremonial y Protocolo, celebró el crecimiento de la feria:

“Estamos muy contentos. Esta es la segunda edición y estamos sorprendidos porque tenemos más de 25 expositores. Esto ayuda mucho a la economía del pueblo, porque llega gente y se beneficia tanto a los emprendedores como a los comercios locales”.

La Feria del Libro de Cañadón Seco se consolida así como un espacio de encuentro, difusión y promoción de la cultura, con actividades pensadas para toda la familia.