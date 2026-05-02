Cañadón Seco recordó a Jorge Soloaga al cumplirse un año de su fallecimiento

La comunidad rindió homenaje al primer presidente comunal electo por voto popular, en un acto cargado de memoria, emoción y reconocimiento a su legado político y humano.

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco llevó adelante un emotivo acto en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento de Jorge Marcelo Soloaga, quien fuera el primer presidente comunal electo por el voto popular y protagonista de tres períodos de gestión al frente de la localidad.

La jornada reunió a familiares, autoridades, trabajadores comunales y vecinos, en un espacio de memoria, respeto y profunda gratitud hacia una figura que dejó una huella significativa en la historia de la comunidad.

Durante el acto, se destacó su trayectoria política y su rol como dirigente de fuertes convicciones, comprometido con el desarrollo local, la defensa del trabajo y la identidad de Cañadón Seco. Su gestión es recordada como un punto de inflexión en la vida institucional del pueblo, consolidando a la política como una herramienta de transformación social.

Asimismo, se puso en valor su dimensión humana, resaltando su rol como formador, guía y referente para nuevas generaciones, a quienes incentivó a involucrarse activamente en la construcción comunitaria.

En el marco de las actividades, se realizó una conmemoración religiosa en la parroquia “Nuestra Señora del Rosario”, a cargo del diácono Mario Sosa, donde la comunidad compartió un momento de reflexión y recogimiento.

Como cierre simbólico de la jornada, se llevó adelante la plantación de un árbol de maitén en el cinerario donde descansan sus cenizas. El gesto representó la fortaleza, la templanza y las convicciones que caracterizaron su vida pública.

A un año de su partida, el legado de Soloaga permanece vigente en las obras, las ideas y el reconocimiento de una comunidad que lo recuerda con respeto y afecto. Desde la Comisión de Fomento reafirmaron el compromiso de continuar su camino, sosteniendo los valores de vocación de servicio y compromiso con la comunidad.