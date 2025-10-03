Cañadón Seco realizó la tercera entrega de insumos alimentarios para instituciones educativas

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco a través de la Dirección de Desarrollo Social y en el marco del programa “Crecer con Sabor”, llevó adelante la tercera entrega anual de insumos alimentarios destinados a las instituciones educativas de nuestra localidad.

Este programa es impulsado por la Secretaría de Estado de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz, y tiene como principal objetivo garantizar la seguridad alimentaria de todos los estudiantes, sin ningún tipo de distinción.

Las instituciones acompañadas fueron:

C.P.E.S. N.º 33 “Pioneros de Cañadón”

E.P.P. N.º 23 “26 de Junio”

Jardín de Infantes Nº 12 “Tiempo de Crecer”

Insumos entregados:

430 paquetes de leche en polvo (800 g)

215 kg. de azúcar.

43 paquetes de té (100 unidades c/u).

43 paquetes de mate cocido (100 unidades c/u).

Esta provisión de alimentos garantiza la cobertura de desayunos y meriendas hasta la finalización del ciclo lectivo 2025 y asegura el abastecimiento hasta marzo del año escolar 2026.

A través de esta iniciativa, desde la Comuna de Cañadón Seco se promueve el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, asegurando que cuenten con una alimentación adecuada como parte esencial de su educación y bienestar.

Continuamos trabajando con compromiso y responsabilidad para fortalecer las políticas sociales que acompañan a nuestras familias, instituciones y a las futuras generaciones.