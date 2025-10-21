Cañadón Seco presente en la apertura de sobres para la licitación de 10 áreas petroleras

La candidata a presidenta de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, María Noelia Arias, celebró la apertura de sobres por la licitación de 10 áreas petroleras, destacando el inicio de una nueva etapa para la producción energética en la provincia de Santa Cruz.

Arias valoró este hecho como “el comienzo de una era de recuperación productiva”, tras años de abandono de yacimientos convencionales por parte de YPF, y subrayó el liderazgo del gobernador Claudio Vidal en la reactivación del sector.

“Estamos listos para cambiar el rumbo. Vamos a revitalizar la actividad, generar empleos genuinos y reactivar la economía local”, expresó la candidata, remarcando la importancia de esta medida para el desarrollo de la zona norte de la provincia.

Asimismo, Arias resaltó el papel de FOMICRUZ como actor central en este nuevo esquema energético, señalando que “cuando el Gobierno provincial toma el control, la transparencia, la defensa del trabajo y la inversión se priorizan sobre los intereses particulares”.

Finalmente, reafirmó su compromiso de trabajar articuladamente desde la Comisión de Fomento para asegurar el éxito de esta nueva etapa y contribuir al crecimiento sostenido de Cañadón Seco y de toda la provincia de Santa Cruz.