Cañadón Seco impulsa un mes de actividades para concientizar sobre el cáncer de mama

Durante octubre, la Comuna de Cañadón Seco desarrollará una serie de propuestas culturales, deportivas y recreativas en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Las actividades buscan promover la prevención y fortalecer los lazos comunitarios, con iniciativas abiertas a toda la familia.

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco llevará adelante una nutrida agenda de actividades destinadas a fomentar la prevención, el autocuidado y la participación comunitaria.

Andrea Vera, integrante del área de Ceremonial y Protocolo, explicó que el objetivo es “llegar a toda la comunidad con distintas propuestas que promuevan la reflexión y el acompañamiento”. En ese sentido, detalló que “el viernes 17 se realizará un taller de cocina a cargo de emprendedoras del pueblo, abierto al público y totalmente gratuito”. Además, agregó que “el sábado 18 habrá un acto protocolar con entrega de reconocimientos y un espacio de encuentro entre mujeres y mamás, que siempre resulta algo muy lindo”.

Por su parte, Mariana Gordillo, directora de Deportes, adelantó que el 18 de octubre se desarrollará la Corrida Atlética del Día de la Mujer, una actividad que había sido postergada en marzo por cuestiones climáticas. “Decidimos realizarla este mes para darle un marco vinculado a la prevención del cáncer de mama y también al Día de la Madre”, explicó. La competencia incluirá una carrera de 8 kilómetros y una caminata de 4 kilómetros, con punto de largada y llegada en la Plaza de la Mujer.

Además, Gordillo mencionó que el 11 de octubre se llevará a cabo una másterclass de Zumba en el auditorio comunal, de 19 a 21 horas, mientras que el 1 y 2 de noviembre se desarrollará la tercera edición del Torneo de Pádel Femenino, que incluirá también charlas con profesionales de la salud.

Desde el área de Cultura, Daiana Rojas destacó el trabajo conjunto entre las distintas direcciones comunales: “La idea es ofrecer un mes con diversas actividades pensadas para la familia en general”. En ese sentido, anunció que el Paseo del Arte y la Cultura Popular estará abierto los sábados y domingos, de 15 a 19 horas, con la participación de mujeres del arte local, además de sorteos, juegos para niños y stands en la plaza central.

De esta manera, Cañadón Seco se suma una vez más a las acciones de concientización sobre la prevención del cáncer de mama, con propuestas que combinan deporte, cultura y comunidad para reforzar el mensaje de que la detección temprana salva vidas.