Cañadon Seco: Gabriel Galarza, mantuvo una reunión de trabajo con los representantes locales del Consejo Consultivo Adolescente de Santa Cruz

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, mantuvo una reunión de trabajo con los representantes locales del Consejo Consultivo Adolescente de Santa Cruz, Candelaria Camus, presidenta del CCA, y Facundo Ruiz, en el marco de las políticas que impulsa la gestión comunal para fortalecer la participación de los adolescentes y la promoción de derechos.

Cabe destacar que el Consejo Consultivo Adolescente es un espacio de participación creado por la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la provincia de Santa Cruz, destinado a promover la voz y el protagonismo de las adolescencias en la construcción de políticas públicas.

Del encuentro también participaron la directora de Desarrollo y Economía Social, Jessica Ramirez, y la jefa de Sección de Niñez y Adolescencia, Lucía Perotti, quien además se desempeña como referente de los consejeros adolescentes en la localidad.

Durante la reunión se avanzó en la coordinación de acciones y proyectos a desarrollar en Cañadón Seco, con el objetivo de seguir promoviendo la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la organización de actividades de interés para la comunidad. Asimismo, se abordaron estrategias para fortalecer la difusión de la Línea 102, un dispositivo fundamental de escucha, orientación y acompañamiento para la protección de las infancias y adolescencias.

Desde la Comisión de Fomento se continúa trabajando de manera articulada con el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y con distintos actores institucionales, poniendo en valor el trabajo conjunto para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y promoviendo su participación activa en la vida comunitaria.