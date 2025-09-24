Cañadon Seco: Destacan la participación de escritores y escritoras en la 2° Edición de la “Feria del Libro”

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco, expresa su más profundo agradecimiento a quienes, con generosidad y compromiso, realizaron valiosas donaciones literarias destinadas a enriquecer el acervo cultural de la Biblioteca Popular de nuestro pueblo.



En esta oportunidad destacamos a:



• Jorge Mesaín, “La Nación Argentina Libre, Justa y Soberana”

• Luisa Zerbo, “La Petrolera del Manantial”, por sus obras “Un Barco a la Deriva”, “La Mujer y el Mar” y “Rospentek: Historia de Pioneros”.

• Verónica Lamberti y Escritores Santacruceños, por el libro “Las Manchas del Yaguareté”.

• Viviana Díaz Artasu, por su obra “Noneando Historias: Caracolas en tu Mente”.

• Ernesto Allende, por sus libros “Cincuenta Cuentos de la Vida Real: Quien Quiera Leer que Lea Quien Quiera Creer que Crea” y “Sueños y Recuerdos”.

• Antología de Escritores Santacruceños, por el libro “Santa Cruz Lee”.

• Parate Guía, por sus fascículos coleccionables “Caleta Olivia”, “Estepa, Flora y Fauna Patagónica”, “Costas, Algas e Invertebrados” y “Los Océanos y el Mar”.



Estas donaciones fueron entregadas en el marco de la “Segunda Edición de la Feria del Libro 2025”, realizada los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre en la Proveeduría Cultural “Jorge Marcelo Soloaga”.



Su aporte fortalece la identidad cultural de nuestra comunidad, preserva la memoria colectiva y ofrece a las futuras generaciones nuevas oportunidades de conocimiento, lectura y reflexión. Cada libro recibido es un legado que consolida a Cañadón Seco como un espacio de encuentro con la literatura y la historia.