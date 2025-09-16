Cañadón Seco cuenta con un nuevo sistema de iluminación en su acceso norte

El pasado viernes se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo sistema de iluminación en el acceso norte a Cañadón Seco, en la intersección de las Rutas Provinciales Nº12 y Nº99, una obra que representa un importante avance en materia de infraestructura eléctrica y seguridad vial.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, junto a autoridades locales y provinciales, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento de esta significativa mejora para la comunidad.

La intervención fue ejecutada por el sector operativo de Energía y contempló la instalación de 1.300 metros de línea de baja tensión, distribuidos en 600 metros de tendido aéreo y 700 metros subterráneos.

Asimismo, se colocaron 25 columnas metálicas y 25 luminarias LED de 200 watts, que permitirán optimizar la visibilidad, mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso a la localidad para residentes y transeúntes.

Este proyecto forma parte del Plan de Crecimiento para Cañadón Seco, impulsado por el Gobierno Provincial, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local y elevar la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos contaron también con el aporte de la Comuna de Cañadón Seco y Vialidad Provincial, que colaboraron con maquinaria y tareas de relleno y compactación, demostrando un trabajo conjunto en beneficio del bienestar de los vecinos.