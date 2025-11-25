Cañadón Seco: Concierto de cierre del Encuentro de Orquestas reunió a jóvenes músicos en el Cine Comunal

En la noche de ayer, domingo 23 de noviembre, el Cine Comunal fue escenario del concierto de cierre de las capacitaciones del Encuentro de Orquestas.

Gracias a las decisiones políticas de esta gestión de gobierno, esta es la tercera capacitación de tango que realiza nuestra Orquesta Típica Infantil y Juvenil, con la presencia de cuatro docentes de primer nivel que llegaron desde la Ciudad de Buenos Aires y trabajaron intensivamente durante tres días con las y los jóvenes músicos de nuestra localidad.

Los maestros Julián Peralta, Pétalo Selser, Mariano González Calo y Federico Maiocchi, referentes del tango contemporáneo, compartieron su experiencia, su música y su compromiso con nuestras infancias y juventudes.

En el concierto participaron la Orquesta Típica Infantil y Juvenil de Cañadón Seco, la Orquesta Infanto Juvenil “Desiré”, Agrupaciones de tango juvenil de Caleta Olivia, la Orquesta Latinoamericana Auquinco y los propios capacitadores.

Desde la Comisión de Fomento de Cañadón Seco ratificamos nuestro compromiso de seguir impulsando políticas culturales que generen oportunidades, fortalezcan la identidad y abran futuro para nuestra comunidad.