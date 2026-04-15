Campeonas en el aire: orgullo caletense en Frecuencia Patagonia 99.3

En los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3, el programa En Línea recibió a las flamantes campeonas del Torneo Provincial: el plantel femenino Sub 18 de la Escuela Municipal de Vóley Choique, que viene de dejar a Caleta Olivia en lo más alto del podio.



Durante la visita, las jugadoras compartieron sus sensaciones tras el gran logro, destacando el esfuerzo, la unión del grupo y el trabajo constante que las llevó a superar cada instancia del torneo con autoridad. Desde una fase de grupos impecable hasta una sólida final ganada 2 a 0 ante AMUVoca Calafate, el equipo demostró carácter y un nivel competitivo sobresaliente.También hubo reconocimiento para el cuerpo técnico, encabezado por la DT Gabriela Iglesias y la asistente Abril Levican, pilares fundamentales en este proceso.



Además, tomó la palabra el destacado profesor Eduardo “Chato” Iglesias, quien realizó un repaso por la historia de la Escuela Municipal Choique, destacando su crecimiento sostenido y el impacto en el deporte local. En ese marco, anticipó el próximo 15° aniversario de la institución y adelantó algunos de los proyectos en marcha, enfocados en seguir fortaleciendo la formación deportiva y la contención de jóvenes a través del vóley.



Una visita cargada de emoción, orgullo y futuro, con un equipo que no solo ganó un campeonato, sino que representa el crecimiento del deporte local.