Campaña de sensibilización por el Día Internacional del Síndrome de Down en la costanera local

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la Municipalidad llevó adelante una campaña de sensibilización en la costanera local, organizada por la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa en conjunto con la Secretaría de Infancias y Adolescencias.

La actividad se desarrolló durante la tarde y contó con una importante participación de vecinos que se acercaron a disfrutar de las propuestas. La jornada incluyó la entrega de folletería informativa con el objetivo de generar conciencia y brindar herramientas sobre la temática de la discapacidad.

Al respecto, la referente de la actividad, Paula Rogneta, explicó que “la propuesta consistió en una folleteada con la comunidad, acompañada de actividades recreativas para toda la familia, buscando acercar información en un contexto accesible y participativo”.

Durante el encuentro, se dispuso un castillo inflable para niños y niñas, y se contó con la participación de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que aportó juegos y dinámicas recreativas. Además, la profesora de zumba Alicia Toledo animó la jornada con una clase abierta, a la que se sumaron numerosas familias, generando un espacio de movimiento, integración y disfrute.Rogneta destacó que esta iniciativa forma parte de una agenda de trabajo sostenida en el tiempo: “Este es uno de los puntos de partida. La idea es continuar fortaleciendo acciones de información y concientización sobre discapacidad, trabajando de manera articulada entre las distintas áreas del municipio”.

Asimismo, remarcó la importancia de promover una mirada inclusiva: “Buscamos visibilizar las posibilidades de las personas con discapacidad, que muchas veces se ven limitadas por barreras sociales. Creemos que trabajando en conjunto vamos a lograr una inclusión real”.

Desde el Municipio se continúa impulsando políticas públicas orientadas a la inclusión, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del entramado social a través de actividades abiertas a toda la comunidad.