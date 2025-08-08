Campaña de concientización por el “Día Provincial de la Discapacidad”

Este viernes 8 de agosto, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, llevó adelante una jornada de sensibilización en el centro de la ciudad a fin de promover el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Me pongo en tu lugar” y estuvo dirigida principalmente a los conductores, buscando generar un cambio de actitud positiva en la vía pública.

En este marco, Johana Bujan, Supervisora de Gestión y Diversidad Educativa, explicó que junto a integrantes del área simularon el cruce de peatones con discapacidad para observar la reacción de los automovilistas y generar conciencia ante diversas situaciones que evidenciamos en la vida diaria.

“Es importante también para que se puedan sentir incluidas dentro de la sociedad, puedan empezar a moverse con libertad, que sea más fluido y sentirse parte de también de esta sociedad que muchas veces cuesta”, indicó.

Finalmente, sostuvo que también se distribuyeron folletos con frases alusivas y presentes, enfatizando en esta importante efeméride que apunta a promover ámbitos más inclusivos en nuestro territorio.