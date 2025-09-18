Camioneta cayó al río Santa Cruz y continúan las tareas de búsqueda

Un vehículo estacionado sin freno de mano se deslizó hacia las aguas del río en Comandante Luis Piedra Buena. No hubo heridos, pero las fuerzas de seguridad mantienen un operativo conjunto para localizar la camioneta arrastrada por la corriente.

La División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz informó que el hecho ocurrió el miércoles 17 de septiembre, cerca de las 12:50, cuando una camioneta Fiat Strada negra cayó al río Santa Cruz en la zona de chacras de Comandante Luis Piedra Buena.

Según las primeras pericias, el rodado estaba estacionado sin freno de mano ni cambio colocado, lo que provocó que se deslizara hacia el sector de descenso de lanchas, terminando arrastrado por la corriente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, Prefectura Naval Argentina, Bomberos, Protección Civil Municipal y el Departamento Operaciones Rurales (D.O.R.), quienes desplegaron un operativo preventivo para resguardar a las personas que se encontraban en la zona.

Las tareas incluyeron rastrillajes visuales a lo largo de la ribera, exploración aérea con drones y recorridos en lancha, aunque hasta el momento no se logró ubicar el rodado.

Las autoridades destacaron que no hubo personas lesionadas ni atrapadas, tratándose únicamente de daños materiales. La búsqueda continúa este jueves sobre la ribera del río con la intervención de todas las fuerzas mencionadas.