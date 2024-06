Camioneros lidera la Liga Norte tras cuatro fechas disputadas

La cuarta fecha de la Liga Norte de fútbol dejó a Camioneros como único líder de la tabla a pesar de haber empatado, seguido de cerca por Marcelo Rosales. La jornada estuvo llena de emociones, resultados sorpresivos y goles agónicos que mantienen el campeonato vibrante.

La Liga Norte de fútbol cumplió con su cuarta fecha el fin de semana, dejando a Camioneros como único líder de la tabla de posiciones, seguido muy de cerca por Marcelo Rosales, que continúa sorprendiendo y reafirmando su buen momento.

La jornada futbolística comenzó el sábado con el encuentro entre Mar del Plata y Estrella del Sur en el Predio Darío Pillancar. En una fría tarde, el público que se acercó a disfrutar del fútbol no quedó decepcionado. Rodrigo Marchesín abrió el marcador para Mar del Plata, pero Martín Zuchero igualó para Estrella del Sur antes de finalizar el primer tiempo. Zuchero volvió cumplir con la “ley del ex” al marcar en el segundo tiempo, dando la ventaja a Estrella del Sur. Sin embargo, Alejo Rementería empató para Mar del Plata. Cuando parecía que el partido moría en empate, en la última jugada del partido, Leo Hernández apareció con una veloz corrida desde su propio campo y anotó el agónico gol del triunfo para Estrella del Sur, sellando un emocionante 3-2.

Con una corrida épica y una precisa definición, Leo Hernández le dio los tres puntos a Estrella del Sur.

Ese mismo día, Olimpia Juniors consiguió una victoria por 2-0 ante Defensores en Pico Truncado, con goles de Rodrigo Troncoso y Lucas Agüero.

El domingo, Marcelo Rosales reafirmó su buen momento al derrotar a Catamarca FC por 3-0. Los dirigidos por Claudio Reynoso ganaron tres de cuatro partidos y están solo a un punto del líder, Camioneros.

Para cerrar la fecha, con un gran marco de público, Camioneros y Estrella Norte se enfrentaron en el Barrio Parque. Tras un primer tiempo discreto, las emociones llegaron en el segundo tiempo y desde el banco de suplentes. Camioneros se adelantó con un gol de Maxi Manrique, pero Estrella Norte igualó rápidamente con un penal convertido por Leo Varela, dejando el marcador final en 1-1.

Casi en la mitad del campeonato, Camioneros y Marcelo Rosales se mantienen arriba en la tabla, mientras varios equipos luchan en la zona media de la tabla para sumarse a la pelea por el título.

Marcelo Rosales es hasta ahora una de las sorpresas del torneo, pero va por más.

Resultados 4ta Fecha:

Mar del Plata (2) – Estrella del Sur (3)

Defensores PT (0) – Olimpia Juniors (2)

Marcelo Rosales (3) – Catamarca FC (0)

Camioneros (1) – Estrella Norte (1)

Libre: Talleres.

Tabla de Posiciones:

1° – Camioneros – 10 pts (4 PJ / +4)

2° – Marcelo Rosales – 9 pts (4 PJ / +7)

3° – Estrella del Sur – 6 pts (3 PJ / +1)

4° – Olimpia Juniors – 6 pts (4 PJ / -1)

5° – Estrella Norte – 5 pts (3 PJ / +1)

6° – Mar del Plata – 4 pts (4 PJ / 0)

7° – Talleres – 4 pts (3 PJ / -1)

8° – Defensores PT – 1 pts (3 PJ / -4)

9° – Catamarca FC – 0 pts (4 PJ / -7)

Próxima Fecha (5ta):

Estrella del Sur vs Camioneros

Estrella Norte vs Marcelo Rosales

Catamarca FC vs Defensores PT

Olimpia Juniors vs Talleres

Libre: Mar del Plata

Fotos: Lautaro Gómez Mendoza / Patagonia Deportes.