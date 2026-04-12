Caleta Olivia vivió una nueva edición de la Feria del Golfo con gran convocatoria

Este domingo, en el SUM del Centro Cultural de Caleta Olivia, se llevó adelante la 13ª edición de la Feria del Golfo junto a la 4ª Expo Semilla, una iniciativa impulsada por el INTA con el acompañamiento del Municipio, que convocó a vecinos y productores de distintas localidades de la región.

La jornada se desarrolló con una importante participación de la comunidad y contó con la presencia de productores provenientes de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Perito Moreno, Puerto Deseado y de la propia localidad, quienes ofrecieron productos frescos y compartieron sus experiencias productivas.

En este marco, Annabela Bulacio, referente del INTA Caleta Olivia, destacó el balance positivo del evento y valoró la gran concurrencia durante toda la jornada. Asimismo, resaltó la diversidad de propuestas, que incluyeron espacios de intercambio, mesas de experiencias y capacitaciones abiertas y gratuitas sobre distintas temáticas vinculadas a la producción sustentable.

Entre las actividades se desarrollaron charlas como “El árbol y la ciudad”, experiencias en hidroponía, producción local de tomate y el rol de los rescatistas de semillas, promoviendo el conocimiento y la participación comunitaria.

Por otra parte, se destacó el trabajo articulado con el Municipio, que participó con un stand de Medio Ambiente, donde se llevó adelante una propuesta de ecocanje, incentivando el reciclaje mediante el intercambio de frascos de vidrio por semillas de estación. Además, se promovió el uso de elementos reutilizables, reforzando la importancia del cuidado del ambiente y la economía circular.

La actividad se extenderá hasta las 18 horas, con una invitación abierta a todos los vecinos y vecinas a acercarse y ser parte de esta propuesta. Finalmente, este espacio continúa consolidándose como un punto de encuentro, aprendizaje e impulso al desarrollo del entramado productivo local y regional.