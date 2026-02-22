Caleta Olivia vive el Beach Handball en el microestadio de la Costanera

En el marco de los Juegos de Verano, equipos locales y de la región protagonizan una jornada a puro deporte, show y camaradería.

La Municipalidad de Caleta Olivia acompaña el desarrollo del torneo de Beach Handball que se lleva adelante en el microestadio de la Costanera local, convocando a equipos de la ciudad y localidades vecinas en una propuesta que combina competencia, espectáculo y encuentro regional.

La jornada comenzó temprano, con el objetivo de aprovechar las mejores condiciones climáticas y culminar la actividad en horas de la tarde. A pesar del clima, los partidos se desarrollaron con normalidad y un muy buen nivel deportivo.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de una tradición que se sostiene año tras año en la ciudad, impulsando el crecimiento de una disciplina que, si bien a nivel internacional tomó mayor relevancia en los últimos cinco años, en Caleta Olivia se practica desde hace más de dos décadas. “Es algo que hacemos tradicionalmente todos los años. La idea es darle mucho auge a esta actividad que viene creciendo y que, desde que se convirtió en olímpica, tomó aún más fuerza”, señalaron.

En esta edición participan equipos de Pico Truncado y Caleta Olivia, además de jugadores provenientes de otras localidades como Comodoro Rivadavia, que se suman para ser parte de la experiencia. El torneo no solo apunta a la competencia, sino también al intercambio y al disfrute entre jóvenes de distintas ciudades.

La actividad continuará mañana desde las 12:00 horas, con la disputa de cuartos de final, semifinales y finales. La premiación está prevista para alrededor de las 19:00 horas. Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse y disfrutar de un espectáculo deportivo diferente al handball indoor tradicional, donde predominan las jugadas aéreas, los giros y los goles dobles que aportan dinamismo y emoción a cada partido.