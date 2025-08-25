EN VIVO
Caleta Olivia: Viajá a Buenos Aires para alentar a River en el Monumental

Los hinchas de River Plate de Caleta Olivia tendrán la oportunidad de acompañar al equipo en un partido imperdible contra Deportivo Riestra en el Estadio Monumental.

La excursión en micro está programada para salir el 27 de septiembre, regresando el 28 de septiembre luego del encuentro.

El paquete incluye viaje de ida y vuelta más entrada para el partido, con un costo total de 450 mil pesos. Las butacas son limitadas, por lo que se recomienda asegurar el lugar cuanto antes.

Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse a los números: 2974777126 y 2975155021

