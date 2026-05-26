Caleta Olivia será sede de una nueva Jornada Provincial para Clubes Deportivos

El Gobierno de Santa Cruz y el municipio de Caleta Olivia realizarán esta semana una actividad para clubes deportivos donde se habrá acceso a varios programas institucionales.

El próximo viernes 29 de mayo, a partir de las 18:00 horas, se llevará adelante una nueva edición de la Jornada Provincial para Clubes Deportivos en el predio de Camioneros de la ciudad de Caleta Olivia (Ruta 3 acceso sur) en el marco del trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno Provincial y el Municipio local.

La iniciativa busca acercar servicios, asesoramiento y herramientas a instituciones deportivas, familias y vecinos de la comunidad, fortaleciendo el acompañamiento territorial y el acceso a derechos a través de políticas públicas integrales.

Acciones concetas

La jornada contará con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deportes, promoviendo espacios de encuentro, participación comunitaria y acompañamiento a los clubes deportivos de la ciudad. Asimismo, el Ministerio de Salud y Ambiente estará presente con controles y acciones preventivas vinculadas al cuidado de la salud, incluyendo vacunación de calendario, evaluación de indicadores de nutrición corporal y recomendaciones integrales sobre alimentación saludable, nutrición e higiene de manos. Para acceder a estas prestaciones, se solicita a las familias asistir con DNI y libreta sanitaria.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, a través del Registro Civil, brindará atención para actualización de DNI y emisión de actas, acercando herramientas registrales esenciales a la comunidad. En esta oportunidad también se sumará la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas, que brindará asesoramiento a clubes, asociaciones e instituciones sobre trámites de personería jurídica, actualización de documentación y regularización administrativa, con el objetivo de acompañar el funcionamiento formal de las entidades deportivas y comunitarias.

Desde el Gobierno Provincial destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipios e instituciones locales, acercando el Estado a cada localidad, generando acciones concretas que acompañen a la comunidad y al desarrollo de las organizaciones deportivas y sociales.