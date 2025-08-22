Caleta Olivia será sede de un Workshop de entrenamiento con botas de rebote

El próximo sábado 30 de agosto se desarrollará en las instalaciones del Polideportivo del Sindicato Petrolero de Caleta Olivia un taller dirigido a aficionados al entrenamiento con botas de rebote, una disciplina que crece día a día en la región.

La capacitación estará a cargo de la Lead Coach de Universal Jumps Academy, Judith Brandán, quien destacó que existen “muchos mitos respecto de la actividad”. En este sentido, explicó que si bien se trata de un entrenamiento de alta intensidad, “las botas reducen en más de un 80% el impacto en las articulaciones, generando una tensión mínima en comparación con otros deportes”.

Además, señaló que cada rebote produce una atracción gravitacional única que fortalece músculos y huesos sin estresar las articulaciones, convirtiéndose en una alternativa segura y efectiva para todas las edades.

Durante el encuentro, los participantes podrán conocer en detalle estos beneficios y experimentar un entrenamiento divertido, de cuerpo completo, acompañado de música y energía positiva, que ya suma cada vez más adeptos en distintas partes del país.