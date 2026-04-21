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Caleta Olivia, sede de los Juegos de Integración Patagónica en Taekwondo y Lucha

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La ciudad de Caleta Olivia es escenario de tres jornadas deportivas con la realización de los Juegos de Integración Patagónica (JIP) 2026, albergando las disciplinas de taekwondo y lucha en las instalaciones del Gimnasio Pancho Cerda. El evento reunió a delegaciones de distintas provincias, consolidando una vez más a la localidad como punto de referencia del deporte regional.

En este contexto, el secretario de Deportes del municipio, David Jones, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y el impacto integral del evento: “Primero agradecer a provincia, a la Secretaría de Estado a través de Gabriel Murúa por esta actividad. También agradecer al intendente Pablo Carrizo que gestionó para que este evento sea tan importante”.

Asimismo, remarcó el valor que trasciende lo deportivo: “Para nosotros no solamente en la parte deportiva, sino en la parte cultural y en turismo, para que también parte de las delegaciones que vienen de distintas provincias conozcan Caleta Olivia. Hoy albergamos a un total de entre 125 y 130 entre deportistas y cuerpo técnico”.

Jones también subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura local para continuar posicionando a la ciudad como sede: “Desde el inicio de la gestión también se viene trabajando en mejorar la infraestructura ya existente para poder albergar cada vez más chicos y que los gimnasios y los albergues estén en condiciones”.

Por su parte, el secretario de Estado de Deportes de la provincia, Gabriel Murúa, valoró el desarrollo de los JIP y el rol de la ciudad dentro del esquema patagónico: “Tenemos dos sedes en Santa Cruz: una es nuestra ciudad, Caleta Olivia, donde el Taekwondo WTF y la Lucha Grecorromana van a ser los protagonistas principales”.

En la misma línea, destacó el acompañamiento institucional y el trabajo articulado: “Agradecer al municipio de Caleta Olivia, en representación del intendente Pablo Carrizo y también del secretario David Jones que se han puesto a disposición y nos han abierto las puertas para que podamos traer los Juegos de Integración Patagónica”.

Con una importante convocatoria y un fuerte acompañamiento institucional, los Juegos de Integración Patagónica continúan consolidándose como un espacio clave para el desarrollo deportivo, la integración regional y la promoción de valores comunitarios en toda la Patagonia.

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