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Caleta Olivia se sumó a la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

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La movilización se realizó este martes en la ciudad y formó parte de la cuarta Marcha Federal Universitaria. Participaron estudiantes, docentes y organizaciones en reclamo por el financiamiento educativo.

Caleta Olivia fue uno de los puntos de la provincia donde este martes se desarrollaron actividades en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, no docentes y distintos sectores vinculados a la educación superior, en defensa de la universidad pública.

La jornada se enmarcó en un reclamo a nivel nacional por la situación presupuestaria del sistema universitario y la necesidad de garantizar su funcionamiento. En ese contexto, las manifestaciones se replicaron en distintas localidades de Santa Cruz, acompañando una protesta federal que tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

La participación local reflejó el acompañamiento de la comunidad educativa a un reclamo que pone el foco en el sostenimiento de la educación pública, la investigación y las condiciones de enseñanza en todo el país.

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