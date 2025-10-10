Caleta Olivia: Se reanudó el funcionamiento de la planta de ósmosis

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, recorrió junto al intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo y al gerente zonal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Daniel Barrera, la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia, donde se concretó la instalación de un nuevo compresor y diversas tareas de mantenimiento que permitieron reactivar su funcionamiento y ampliar la capacidad de producción de agua potable. La inversión fue cercana a los 20 millones de pesos.

Durante la visita, Álvarez destacó la importancia de la obra para mejorar la distribución en los barrios y reducir la dependencia del abastecimiento externo.

“Cada intervención que realizamos en la planta apunta a garantizar un servicio más eficiente, con mayor producción propia y menor costo para la provincia. Estamos trabajando para que Caleta Olivia tenga más caudal de agua, especialmente en verano”, afirmó Álvarez.

El nuevo compresor permitió pasar de tres a cinco módulos operativos, mientras que otros dos quedarán como respaldo. En los próximos días se sumará una nueva bomba actualmente en proceso de armado por parte de la empresa VHZ, que permitirá llevar el sistema a un régimen de 24 horas de funcionamiento continuo.

“Con esta mejora técnica vamos a poder rediseñar la distribución del agua en los barrios, acortando los tiempos de espera y reforzando el suministro donde más se necesita”, explicó el gerente de SPSE, Daniel Barrera.

Además, la planta complementa su producción con el aporte de 14 pozos en Meseta Espinosa y 18 en Cañadón Quintar, con una proyección de 15 pozos adicionales en una segunda etapa.

Finalmente, el jefe de Gabinete subrayó que el objetivo es construir soluciones estructurales y sostenibles.