Caleta Olivia: se realizó la charla–taller “Pensando en Mí” en el marco del 8M

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración del Gobierno de Santa Cruz llevó adelante en la ciudad de Caleta Olivia la charla–taller “Pensando en Mí”, una propuesta orientada a promover el desarrollo personal y el bienestar integral de las mujeres.

La actividad se desarrolló este sábado en el Centro Integrador (CIC) Virgen del Valle, donde vecinas de la comunidad participaron de un espacio de reflexión, intercambio y aprendizaje. La jornada estuvo a cargo de las disertantes Celia Rañil e Isabel Navarro, quienes guiaron distintas dinámicas destinadas a fortalecer la autoestima, la valoración personal y el rol de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La iniciativa buscó generar un ámbito de encuentro para compartir experiencias, dialogar sobre los desafíos que atraviesan las mujeres y brindar herramientas para el crecimiento personal y comunitario.

En este sentido, la directora provincial de Abordaje y Articulación de Sistemas Locales, Etelvina Rojas, destacó la importancia de impulsar este tipo de propuestas territoriales: “Estos espacios de participación ciudadana son fundamentales para fortalecer el protagonismo de las mujeres en nuestras comunidades, promoviendo instancias de encuentro, reflexión y acompañamiento”.

Asimismo, remarcó que la actividad se enmarca en las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, junto al trabajo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, conducido por la ministra Luisa Cárdenas, orientadas a fortalecer la participación, el bienestar y el desarrollo integral de las mujeres en toda la provincia.

Desde la Cartera Social provincial destacaron la importancia de continuar generando espacios comunitarios que promuevan el diálogo, la reflexión colectiva y el fortalecimiento del rol de las mujeres en la vida social de Santa Cruz.