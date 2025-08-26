Caleta Olivia: Se presentó la 36° Edición de la Feria del Libro

El tradicional encuentro cultural organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, se llevará a cabo del 3 al 7 de septiembre, con entrada libre y gratuita en dos puntos de la ciudad, el Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA) y en multiesapcio “Plugged”.

Los detalles de esta nueva edición fueron brindados este martes 26 de agosto, mediante una conferencia de prensa, encabezada por el secretario de Cultura y Deportes, David Jones, la subsecretaria del área, Dana Moreno y el supervisor Jorge Gordillo.

Moreno explicó que la sede del CeMEPA funcionará de 10:00 a 21:00 horas, mientras que Plugged abrirá sus puertas de 14:00 a 22:00 horas. “Dentro de lo que es el CEMEPA se van a desarrollar todo lo que son talleres; charlas; presentaciones de libros; espacio infantil; y en lo que es el escenario, algunas actividades artísticas”, mencionó.

La subsecretaria confirmó la participación de 30 expositores, libreros de Bahía Blanca, Córdoba, Rio Gallegos, editoriales de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, El Calafate, además de la presentación de la UNPA y el museo itinerante, a cargo de la Dirección de Museo y Patrimonio.

También, en esta sede se implementará la propuesta “libros andariegos”, un punto de intercambio de libros y se entregará un relevamiento de escritores locales a todas las bibliotecas populares de la ciudad.

La programación incluye 15 presentaciones de libros locales y regionales, 26 talleres dirigidos a distintos niveles educativos y al público en general, además de un espacio de audiolibros accesibles para personas no videntes, el mismo día de apertura y una muestra de historietas argentinas en conmemoración del Día de la Historieta, el 4 de septiembre.

En lo que respecta a la sede en el mutliespacio, Moreno subrayó que “Plugged será más abocado para la parte de músicos en vivo, artesanos y puestos gastronómicos también”. En este sentido mencionó la participación de las orquestas de la ciudad, Auquinco; la Orquesta Típica Juvenil de Tango; Aonikenk Burgués; una agrupación de Candombe y Mauro Smith, entre otros.

Finalmente recordó que allí, el público también podrá disfrutar de la feria de artesanos y puestos gastronómicos y recordó que a partir de esta semana se dará a conocer la grilla completa de actividades y espectáculos, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deportes.