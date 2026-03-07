Caleta Olivia se prepara para una gran fiesta criolla

La actividad se desarrollará este sábado 7 y domingo 8 con pruebas de rienda, desafíos de jineteada y más de 15 millones de pesos en premios. La comunidad y visitantes de localidades vecinas están invitados a participar de este evento tradicional.

La ciudad de Caleta Olivia vivirá este fin de semana una importante propuesta tradicionalista con la gran jineteada organizada por la Asociación Civil “Siguiendo la Huella”, que se llevará a cabo durante dos jornadas con diversas actividades vinculadas al campo y la cultura criolla.

En ese contexto, el presidente de la asociación, Claudio Avilés, comentó que los preparativos se encuentran en su etapa final y destacó la expectativa que genera el evento. “Ya estamos en la recta final, están llegando las primeras tropillas y terminando de armar el escenario y los stands para recibir al público. Esperamos que sea una gran jornada para toda la comunidad”, expresó.

La actividad comenzará el sábado a partir de las 10:00 horas, aunque las puertas del predio estarán abiertas desde las 9:00, permitiendo que los asistentes puedan ingresar y acomodarse con anticipación. La primera jornada iniciará con una gran tirada de riendas, que contará con 2 millones de pesos en premios, además de una prueba destinada a menores con importantes reconocimientos. Posteriormente, desde las 14:00 horas, se desarrollará el desafío del Grupo Azulera, que formará parte del espectáculo central del primer día.El domingo, las actividades comenzarán a las 11:00 horas con un desfile dentro del campo de jineteada, seguido por el acto protocolar y el tradicional baile del pericón. Además, se realizará un asado para compartir con las delegaciones, tropilleros y trabajadores que forman parte de la organización del evento. Finalmente, a partir de las 14:00 horas, se llevará adelante el espectáculo principal con la categoría basto, que marcará el cierre de la jineteada y culminará con la entrega de premios, prevista aproximadamente para las 20:00 horas.

El valor de la entrada general será de 10.000 pesos por persona, y desde la organización invitan a la comunidad a acercarse para disfrutar de una jornada tradicional pensada para toda la familia.

Avilés también destacó el acompañamiento institucional que permitió concretar esta fiesta tradicional. En ese sentido, agradeció el apoyo del intendente Pablo Carrizo y del gobernador Claudio Vidal, quienes colaboraron para la realización del evento. “Gracias a ese acompañamiento podemos llevar adelante esta fiesta, que implica muchos gastos y un gran esfuerzo organizativo”, señaló.

La organización invita a toda la comunidad de Caleta Olivia y localidades vecinas a participar de este encuentro que promete reunir tradición, destreza criolla y un importante espectáculo para disfrutar en familia.